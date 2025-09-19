Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пиастри находится под расследованием ФИА из-за нарушения во 2-й практике ГП Азербайджана

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», находится под расследованием стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) за возможное нарушение правил во второй практике Гран-при Азербайджана.

В заявлении стюардов говорится, что австралиец не замедлился при проезде в секторе, где действовали жёлтые флаги.

Гран-при Азербайджана. Вторая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:41.293.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.074.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.477.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.486.

5. Оливер Берман («Хаас») +0.598.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.609.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.696.

8. Эстебан Окон («Хаас») +0.874.

9. Алекс Албон («Уильямс») +0.884.

10. Ландо Норрис («Макларен») +0.906.