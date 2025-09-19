Пиастри находится под расследованием ФИА из-за нарушения во 2-й практике ГП Азербайджана

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», находится под расследованием стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) за возможное нарушение правил во второй практике Гран-при Азербайджана.
В заявлении стюардов говорится, что австралиец не замедлился при проезде в секторе, где действовали жёлтые флаги.
Гран-при Азербайджана. Вторая тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:41.293.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.074.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.477.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.486.
5. Оливер Берман («Хаас») +0.598.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.609.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.696.
8. Эстебан Окон («Хаас») +0.874.
9. Алекс Албон («Уильямс») +0.884.
10. Ландо Норрис («Макларен») +0.906.
