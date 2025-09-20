Формула-1, Гран-при Азербайджана: субботняя практика, онлайн-трансляция

В субботу, 20 сентября, пройдёт третья тренировка 17-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Азербайджана. Начало сессии запланировано на 11:30 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей свободной практики, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 324 очка. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 293 балла. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 230 очков.