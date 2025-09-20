Формула-1, Гран-при Азербайджана: квалификация, онлайн-трансляция
Сегодня, 20 сентября, состоится квалификация 17-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Азербайджана на уличной трассе в Баку. Начало запланировано на 15:00 мск.
Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 324 очка. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 293 балла. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 230 очков.
