Формула-1, Гран-при Азербайджана: квалификация, онлайн-трансляция

Сегодня, 20 сентября, состоится квалификация 17-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Азербайджана на уличной трассе в Баку. Начало запланировано на 15:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, следить за которой можно по ссылке ниже:

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 324 очка. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 293 балла. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 230 очков.