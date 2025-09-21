Формула-1, Гран-при Азербайджана: гонка, онлайн-трансляция начнётся в 14:00 мск
Сегодня, 21 сентября, состоится гонка 17-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Азербайджана на уличной трассе в Баку. Её начало запланировано на 14:00 мск.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Не началось
Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 324 очка. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 293 балла. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 230 очков.
