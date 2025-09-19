Скидки
Леклер: хочу вернуть «Феррари» на вершину, и неважно, как много времени на это уйдёт

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о причинах, по которым он не хотел бы покидать итальянскую команду.

«Люблю эту команду и не собираюсь уходить. Именно в этом причина, почему не пытаюсь перейти в другой конкурентоспособный коллектив. Всегда любил «Феррари», именно в этом нахожу свою мотивацию. Хочу вернуть «Феррари» на вершину, и неважно, как много времени на это уйдёт.

Сделаю всё, пока не перестану верить в проект. Сейчас я полностью вовлечён в него, стараюсь изо всех сил. Вот что меня мотивирует», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Леклер в нынешнем сезоне располагается на пятой позиции в личном зачёте, набрав 163 очка.

