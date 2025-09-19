Норрис высказался о своей аварии во второй тренировке Гран-при Азербайджана

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свою аварию во второй тренировке Гран-при Азербайджана.

«Это дорого обошлось, особенно здесь. До этого момента чувствовал себя прекрасно. Но лучше так — постараться и найти предел, чем не сделать ничего. Досадно, мне бы хотелось проехать несколько кругов с большей топливной загрузкой, особенно на этих шинах, которые более мягкие в сравнении с прошлым годом.

Трасса сильно отличается от прошлогодней: она стала быстрее за счёт более мягких шин. Конечно, из-за аварии отстаю в плане изучения поведения этих шин. Сессия получилась напряжённой как с моей стороны, так и со стороны Оскара, у него, похоже, тоже были небольшие проблемы с машиной. Посмотрим, что сможем исправить завтра», — приводит слова Норриса Crash.