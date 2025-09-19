Скидки
Пиастри отделался предупреждением за нарушение под жёлтыми флагами

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», отделался предупреждением за нарушение, допущенное им во время второй тренировки Гран-при Азербайджана.

Как сообщалось ранее, австралиец не замедлился при проезде в секторе, где действовали жёлтые флаги. Пиастри во время появления жёлтых флагов уже проехал пост маршалов, из-за чего увидел сигнал зелёными флагами, однако не снизил скорость, когда проезжал первый пост.

Рассмотрев обстоятельства инцидента, стаюрды приняли решение ограничиться предупреждением. Для Пиастри это предупреждение стало первым официальным в нынешнем сезоне.

Напомним, Пиастри является лидером чемпионата мира.

