Расселл всё ещё страдает от плохого самочувствия — Кравиц

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл по-прежнему страдает от плохого самочувствия. Об этом сообщил репортёр Тед Кравиц в эфире Sky Sports, отметив слабость в голосе Расселла во время радиопереговоров с командой.

«Судя по тому, что я вижу, Джордж выглядел хорошо. Но его радиосообщение показало, что он чувствует себя очень плохо. Его речь была ужасной. Мы не знаем, то ли это расстройство желудка, то ли лихорадка.

Он болел — вчера пропустил день, пытаясь подготовиться к сегодняшнему, но у него почти нет сил говорить. Бедный Джордж, думаю, он чувствует себя ужасно. И это довольно тяжёлая физическая нагрузка, когда чувствуешь себя плохо», — сказал Кравиц.

Напомним, резервным пилотом «Мерседеса» является Валттери Боттас.