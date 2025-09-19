Скидки
«Слава богу!» Хэмилтон рассказал о важном прогрессе в работе с болидом «Феррари»

«Слава богу!» Хэмилтон рассказал о важном прогрессе в работе с болидом «Феррари»
Аудио-версия:
Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон остался доволен работой машины и конкретно тормозов на пятничных тренировках Гран-при Азербайджана Формулы-1.

«Слава Богу! Это трасса, где нужно иметь мегауверенность в тормозах. У меня были проблемы с тормозами. На каждой трассе, где я впервые выступаю за рулём „Феррари“, было нелегко акклиматизироваться. Мы внесли изменения перед второй практикой. Тормоза наконец работали идеально, и я смог добиться огромного прогресса именно в плане работы с тормозами.

Я очень рад видеть прогресс, и это просто показывает, в котором мы двигаемся как команда. Очень благодарен всем за спокойствие и упорную работу. Вот теперь мы начали видеть прогресс.

Но это просто практика. Я бы не хотел заходить слишком далеко. Просто благодарен всем за то, что они продолжают работать на полную", — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

Хэмилтон — лучший во 2-й практике ГП Азербайджана, Леклер — второй, Расселл — третий
