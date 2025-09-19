Скидки
Марко: в Баку можем доказать, что Монца была не единичным случаем

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о перспективах австрийской команды на Гран-при Азербайджана.

«На длинных отрезках всё выглядит многообещающе. Думаю, мы готовы бороться за лидерство. На квалификационном круге нам нужно найти десятую, может быть, полторы десятые секунды. Но это возможно при некоторой доработке.

Мы можем доказать здесь, что Монца не была единичным случаем. Уверен, завтра в квалификации мы будем в тройке лидеров. Это значит, что мы можем бороться за победу и в гонке. У машины стало шире окно возможностей, её стало легче настаивать. Так что, безусловно, мы сделали шаг вперёд», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Комментарии
