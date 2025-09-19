Скидки
Пиастри: пока сложно выжать из машины максимум

Пиастри: пока сложно выжать из машины максимум
Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана.

«День выдался сложным. Случилось много взлётов и падений. Темп у нас есть. Просто сейчас было сложно выжать из машины максимум. Это главный вывод на сегодня.

Мы попробовали кое-что во второй тренировке. Посмотрим, что можно изменить к завтрашнему дню. Выбор шин станет немного другим. Возможно, сегодня было много позитивных вещей, но есть и несколько сложных моментов», — приводит слова Пиастри Crash.

Напомним, Пиастри лидирует в чемпионате мира, опережая своего ближайшего преследователя Ландо Норриса на 31 балл.

