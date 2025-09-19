Хаджар перейдёт в «Ред Булл», Линдблад — в «Рейсинг Буллз» — ван Харен

Французский гонщик команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар в 2026 году отправится в старшую команду, «Ред Булл». В свою очередь, в «Рейсинг Буллз» перейдёт 18-летний британский пилот с шведско-индийскими корнями Арвид Линдблад, выступающий в Формуле-2 за «Кампос». Об этом информирует авторитетный нидерландский журналист Эрик ван Харен.

Ранее подобную информацию сообщали немецкие СМИ.

При этом пока неизвестно, кто станет напарником по команде Линдблада — коллектив выбирает между Юки Цунодой и Лиамом Лоусоном.

Напомним, ранее Хельмут Марко заявил, что команда не торопится с принятием решения о составе пилотов на сезон-2026, в частности — с возможным переводом Хаджара в старшую команду.