Расселл: нет никаких причин, по которым мы не сможем бороться за подиум в гонке

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана.

«Пятница в Азербайджане выдалась для нас обнадёживающей. Сегодня мы решили завершить программу только на составе «софт», что несколько осложнило оценку нашей машины. Круг в Баку длинный, а задние шины здесь часто страдают, особенно на последнем секторе. Учитывая, что здесь использовались самые мягкие составы резины в линейке, мы знали, что C6 будет сложно держать на протяжении всей попытки. Тем не менее мы всё равно завершили день в четвёрке лидеров в обеих сессиях и знаем, что нам ещё есть куда расти. Мы также используем все комплекты шин C5 до конца уикенда и надеемся, что это даст нам преимущество перед некоторыми из наших соперников.

С нетерпением жду возможности отдохнуть сегодня вечером, вернуться в полную силу в строй на оставшуюся часть уикенда. Мы знаем, что нас снова ждёт напряжённая борьба с нашими соперниками. «Феррари» выглядит великолепно, а «Макларен» пока не показал своего истинного потенциала. Однако если мы сможем добиться сегодняшних успехов, то нет никаких причин, по которым мы не сможем бороться за подиум в день гонки», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.