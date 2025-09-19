В «Альпин» осталось два кандидата на место боевого пилота в 2026 году

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе сообщил, что он в настоящий момент выбирает между двумя кандидатами на место в 2026 году — действующим гонщиком команды Франко Колапинто и резервистом коллектива Паулем Ароном.

«Выбор между Франко и Паулем. Пауль — очень хороший парень и очень быстрый гонщик. И мне нужно понять, что лучше для команды, понимаете?

В вопросе менеджмента мне сейчас, по сути, никто не интересен. Раньше люди сводили меня с ума жалобами, потому что я работал с половиной пилотов на стартовой решётке. Сейчас же я не работаю в роли менеджера ни с кем.

Мне всё равно. Мне это безразлично. Моя единственная цель — взять в команду лучшего гонщика, который сможет работать с нами как можно лучше. Всё просто. Мне нужно посмотреть ещё одну или две гонки, но, честно говоря, сегодня я пока не знаю, кого именно мы посадим за руль», — приводит слова Бриаторе The Race.