18-летнему гонщику из Великобритании диагностировали рак мозга и лёгких

18-летний британский гонщик Уилл Макинтайр, выступавший в серии GB3, был вынужден приостановить карьеру из-за страшного диагноза. У спортсмена был обнаружен рак мозга и лёгких.

Об этом Макинтайр написал на своей странице в социальных сетях.

«Последние несколько месяцев я чувствовал себя плохо, и теперь я понимаю почему. Мне диагностировали рак мозга и лёгких. К сожалению, это настолько серьёзно, насколько звучит.

К сожалению, это означает, что в ближайшем будущем я не смогу участвовать в гонках. Но будьте уверены, как только я смогу, я вернусь за руль, туда, где моё место. Огромное спасибо моей семье и друзьям за их поддержку и всем, кто продолжает поддерживать меня на этом неожиданном повороте», — написал Макинтайр.