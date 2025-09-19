Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

18-летнему гонщику из Великобритании диагностировали рак мозга и лёгких

18-летнему гонщику из Великобритании диагностировали рак мозга и лёгких
Комментарии

18-летний британский гонщик Уилл Макинтайр, выступавший в серии GB3, был вынужден приостановить карьеру из-за страшного диагноза. У спортсмена был обнаружен рак мозга и лёгких.

Об этом Макинтайр написал на своей странице в социальных сетях.

«Последние несколько месяцев я чувствовал себя плохо, и теперь я понимаю почему. Мне диагностировали рак мозга и лёгких. К сожалению, это настолько серьёзно, насколько звучит.

К сожалению, это означает, что в ближайшем будущем я не смогу участвовать в гонках. Но будьте уверены, как только я смогу, я вернусь за руль, туда, где моё место. Огромное спасибо моей семье и друзьям за их поддержку и всем, кто продолжает поддерживать меня на этом неожиданном повороте», — написал Макинтайр.

Материалы по теме
Итальянский мотогонщик погиб после аварии во время заезда на трассе в Кремоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android