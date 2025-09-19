Скидки
«Сейчас он лучший». Карлос Сайнс назвал игрока, который должен получить «Золотой мяч»

Испанский гонщик команды Формулы-1 «Уильямс» Карлос Сайнс высказался насчёт предстоящей церемонии вручения награды «Золотой мяч» и того, кому должна достаться престижная награда.

«Я болею за «Реал», но я бы отдал награду Ламину Ямалю. Чтобы люди видели, что не нужно впадать в крайности. Он играет за «Барселону», однако также является игроком национальной команды. Он великолепен. Какая разница, мы должны отдать ему должное. Сейчас он лучший», — приводит слова Сайнса Mundo Deportivo.

Напомним, церемония награждения пройдёт в Париже 22 сентября. В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами.

