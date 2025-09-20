Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Азербайджана — 2025: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

Формула-1, Гран-при Азербайджана — 2025: во сколько начало, где смотреть прямой эфир
Комментарии

В воскресенье, 21 сентября, состоится гонка 17-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Начало заезда запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию гонки Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Не началось

Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 324 очка. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 293 балла. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 230 очков.

Материалы по теме
Проявил ли Пиастри слабость и как бы на его месте поступил Ферстаппен? Разбор ГП Италии
Эксклюзив
Проявил ли Пиастри слабость и как бы на его месте поступил Ферстаппен? Разбор ГП Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android