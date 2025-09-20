Формула-1, Гран-при Азербайджана — 2025: во сколько начало, где смотреть прямой эфир

В воскресенье, 21 сентября, состоится гонка 17-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Начало заезда запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую трансляцию гонки Гран-при Азербайджана.

Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Лидером чемпионата в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. В активе австралийца 324 очка. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, на счету которого 293 балла. Топ-3 замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 230 очков.