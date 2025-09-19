Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс: у нас пока нет нужного баланса для квалификации

Сайнс: у нас пока нет нужного баланса для квалификации
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана.

«Как всегда, мы очень быстры на длинных сериях, быстры на «медиуме», но, как только мы поставили «софт» в конце, мы не смогли улучшить время круга, что, безусловно, является ограничением и тем, над чем нам нужно поработать в эту субботу.

Мы довольно сильно изменили машину для этого этапа, но сейчас она не обеспечивает нам нужного баланса в квалификации, так что нам придётся что-то найти, поскольку темп действительно хорош», — приводит слова Карлоса Сайнса Mundo Derportivo.

Напомним, гонка Гран-при Азербайджана состоится 21 сентября. Начало — в 14:00 мск.

Материалы по теме
Албон рассказал, как пилотаж Ферстаппена помог улучшиться «Уильямсу»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android