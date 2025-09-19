Сайнс: у нас пока нет нужного баланса для квалификации

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана.

«Как всегда, мы очень быстры на длинных сериях, быстры на «медиуме», но, как только мы поставили «софт» в конце, мы не смогли улучшить время круга, что, безусловно, является ограничением и тем, над чем нам нужно поработать в эту субботу.

Мы довольно сильно изменили машину для этого этапа, но сейчас она не обеспечивает нам нужного баланса в квалификации, так что нам придётся что-то найти, поскольку темп действительно хорош», — приводит слова Карлоса Сайнса Mundo Derportivo.

Напомним, гонка Гран-при Азербайджана состоится 21 сентября. Начало — в 14:00 мск.