Леклер: сомневаюсь, что мы сможем побороться с «Маклареном»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана и отметил, что побороться за победу с «Маклареном» итальянской команде вряд ли удастся.

«Думаю, у нас гораздо больше потенциала, особенно у меня. Сегодня я выступил не очень хорошо, но в целом мы, кажется, довольно сильны, так что это хорошо. Однако есть и «но». «Макларен» как будто вообще в другом мире. Я сомневаюсь, что нам придётся с ними бороться, но по сравнению с остальными, похоже, мы находимся в неплохом положении.

Я не думаю, что сейчас можно говорить о борьбе за победу. Однако никогда не говори никогда», — приводит слова Леклера RaceFans.