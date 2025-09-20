Скидки
Ферстаппен не уверен в квалификационном балансе у машины «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Азербайджана.

«Сегодня всё было неплохо. В процессе подготовки машина вела себя довольно хорошо, что стало для нас плюсом. Мы нашли стабильный баланс, и это должно быть особенно актуально для этой трассы. Всё должно сложиться, чтобы обеспечить хороший круг, и мы всё ещё работаем над тем, чтобы добиться большего на одном круге и обрести больше уверенности.

Мы продолжаем работать детально, надеюсь, завтра машина будет лучше. Длинные серии были неплохими. Здесь всегда скользко, а более мягкие шины станут здесь плохим выбором, но всё не так и страшно. «Феррари» всегда быстра здесь, ожидаю, что некоторые моменты будут близки. Всё будет зависеть от того, проедете ли вы идеальный круг в квалификации или попадёте в удачное окно. На такой длинной прямой может повезти и со слипстримом», — приводит слова Леклера RaceFans.

