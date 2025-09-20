Линдблад высказался о слухах о своём переходе в Формулу-1

Юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад отреагировал на слухи о своём возможном переходе в Формулу-1 в следующем сезоне.

«Забавная история. Когда мне было пять лет, когда я только начинал свой путь, я мечтал стать чемпионом мира Формулы-1. У меня были такие же решимость и напористость. Я сказал об этом Ландо Норрису четыре года назад, и сегодня это не изменилось. Посмотрим, что будет. Конечно, здорово, что ходят слухи о моём участии в Формуле-1 в следующем году. Но я всё ещё не знаю, что будет дальше. Я всё ещё сосредоточен на Формуле-2.

Чтобы узнать честное мнение, нужно спросить их, что они думают о том, как прошёл мой сезон. Мне сложно ответить. Думаю, в целом я хорошо поработал. Многое было вне моего контроля. Так что я не знаю. Мне сложно сказать, как в «Ред Булл» оценивают этот год», — приводит слова Линдблада GPBlog.