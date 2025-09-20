ФИА закрыла один из чемпионатов мира, превратив его в чемпионат Европы

Международная автомобильная федерация (ФИА) реформировала чемпионат мира по ралли-кроссу World RХ, превратив его с сезона-2026 в чемпионат Европы, сообщила пресс-служба серии.

С мировой арены серия также не уйдёт, поскольку планируется провести первый Кубок мира по ралли-кроссу ФИА, который — при условии одобрения Всемирного совета по автоспорту — будет организован в дополнение к чемпионату Европы. Планируется, что Кубок мира по ралли-кроссу соберёт лучших гонщиков и команды со всего мира для участия в соревнованиях за пределами Европы, гарантируя, что ралли-кросс сохранит своё глобальное присутствие.

С 2026-го автомобили серии перейдут на двигатели внутреннего сгорания, прекратив использовать электрические силовые установки, для привлечения и увеличения числа новых команд. С 2028-го в серии будет применяться техническая база, которая была разработана под WRC.