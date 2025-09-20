«Невозможно думать в повороте о гайд-лайнах». Берман — о двух баллах до дисквалификации

Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, представляющий команду «Хаас», высказался о наличии 10 штрафных баллов в гоночной лицензии после очередного штрафа на Гран-при Италии.

«Это моя вина, что я получил штраф, независимо от того, согласны мы с правилами или нет. Но это нелегко принять. На самом деле, никто из нас не вырос на таких гонках. В ту долю секунды, когда вы тормозите и видите, как быстрее входите в поворот в сравнении с соперником, вы не задумываетесь о трёхстраничном руководстве, которое они прислали вам в январе. Это просто невозможно.

Со своей стороны, я ни в коем случае не терял управление и полностью контролировал болид. Я просто входил в поворот с другим пилотом, а потом мне вообще не оставили пространства… но правила есть правила. Я бы хотел, чтобы мне оставляли место внутри поворота, но, очевидно, есть вероятность, что этого не произойдёт, поэтому я не могу так рисковать. Это досадно, но теперь буду обгонять только по внешнему радиусу», — приводит слова Бермана издание Speedcafe.

До дисквалификации ему осталось получить два балла. Следующие сгорят в ноябре.