«В 2007-м был болид «анти-Фернандо». Алонсо — о выступлении в «Макларене» с Хэмилтоном

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» высказался о сезоне-2007, где выступал с дебютантом того года Льюисом Хэмилтоном.

— Я ни разу не слышал, чтобы ты говорил, что тот или иной автомобиль не подходит твоему стилю пилотирования.

— Нет, конечно, неподходящие болиды были, но это бесполезное оправдание. Ты должен уметь адаптироваться, потому что регулярно меняются машины и меняются правила. Не вдаваясь в подробности, сразу после завоевания второго чемпионата мира в 2007 году у меня был болид «анти-Фернандо». Использовались шины Bridgestone, которые были такими же, как и в тогдашней GP2, поэтому все гонщики, пришедшие из GP2, внезапно показали очень хорошие результаты (В 2007-м напарником Алонсо был дебютант Хэмилтон, пришедший из GP2. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас много говорят о прогреве шин «Пирелли» на подготовительных кругах, но уже тогда существовал совсем другой способ доведения шин до рабочих температур, и это было совершенно для меня незнакомое дело. Я страдал от этого несколько лет, но это то, что есть, — приводит слова Алонсо издание AS.