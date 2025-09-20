Антонелли оценил темп «Мерседеса» после двух практик Гран-при Азербайджана

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» оценил темп команды после двух практик Гран-при Азербайджана.

«Я думаю, что пятница оказалась довольно позитивной. Я набирал обороты, и мне было немного легче, поскольку, очевидно, это уличная трасса. Так что я просто пытался шаг за шагом обрести уверенность в себе. Особенно хорошо себя чувствовал во второй практике. Очевидно, что в первой тренировке произошёл серьёзный сбой (маршалы долго ремонтировали бордюр. — Прим. «Чемпионата»). Так что мы немного потеряли ритм. Но во второй практике я смог отрабатывать круг за кругом.

Нам ещё предстоит проделать небольшую работу. Я думаю, ещё 0.2-0.3 с. предстоит найти. «Феррари» выглядит довольно быстрой, но я думаю, что мы можем бороться. И, конечно, «Макларен», я думаю, в пятницу не показал свой реальный темп, так что, думаю, сегодня может быть очень сложно. Посмотрим, что будет с шинами, потому что, похоже, «медиум» — самая быстрая резина. Так что будет тяжело, но сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Антонелли издание Racingnews365.