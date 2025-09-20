Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хочу наслаждаться жизнью. Чемпионство — приоритет №2». Норрис — о мотивации

«Хочу наслаждаться жизнью. Чемпионство — приоритет №2». Норрис — о мотивации
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», высказался о своей мотивации в спорте.

«Я хочу наслаждаться своей жизнью, веселиться и делиться этим с другими. Для меня это приоритет. Приоритет №2 — попытаться выиграть чемпионство», — приводит слова Норриса Vogue.

Норрис дебютировал в «Королевских гонках» на Гран-при Австралии — 2019. А уже на втором этапе в Бахрейне набрал свои первые очки в серии. Тот год Норрис закончил 11-м в личном зачёте с 49 очками, продлив по ходу сезона контракт до 2022-го.

В 2025-м Норрис после 16 этапов занимает второе место в личном зачёте с 293 очками. Его напарник Оскар Пиастри первый — 324 балла.

Материалы по теме
«Потрясающие эмоции». Пиастри сравнил борьбу за Кубок конструкторов в 2024-м и в 2025-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android