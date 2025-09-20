Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«К счастью, решение принимать не сейчас». Пермейн — о будущем Хаджара

«К счастью, решение принимать не сейчас». Пермейн — о будущем Хаджара
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о будущем франко-алжирского дебютанта серии Исака Хаджара и слухах, связывающих гонщика с «Ред Булл».

— Готов ли Хаджар к переходу в «Ред Булл»?
— Я думаю, что в данное время это непростой вопрос. И, к счастью, нам не нужно принимать это решение сейчас. Я абсолютно уверен, и, по-моему, об этом уже говорилось, что решение по составам произойдёт позже в этом сезоне, гораздо позже. Я думаю, что всё, что мы должны сделать для Исака, — это убедиться, что мы — команда, хорошо работающая на трассе. Так что обеспечим ему безупречные условия, — приводит слова Пермейна издание Racingnews365.

Материалы по теме
Хаджар — о слухах про переход в «Ред Булл»: у меня есть дела важнее, чем листать соцсети
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android