«К счастью, решение принимать не сейчас». Пермейн — о будущем Хаджара

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о будущем франко-алжирского дебютанта серии Исака Хаджара и слухах, связывающих гонщика с «Ред Булл».

— Готов ли Хаджар к переходу в «Ред Булл»?

— Я думаю, что в данное время это непростой вопрос. И, к счастью, нам не нужно принимать это решение сейчас. Я абсолютно уверен, и, по-моему, об этом уже говорилось, что решение по составам произойдёт позже в этом сезоне, гораздо позже. Я думаю, что всё, что мы должны сделать для Исака, — это убедиться, что мы — команда, хорошо работающая на трассе. Так что обеспечим ему безупречные условия, — приводит слова Пермейна издание Racingnews365.