Норрис — лучший в третьей практике ГП Азербайджана, Ферстаппен — второй, Пиастри — третий

В субботу, 20 сентября, в Баку состоялась третья практика 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Лучшее время показал британский гонщик Ландо Норрис («Макларен»). Второй результат у четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Третий — австралиец Оскар Пиастри («Макларен»).
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:41.223.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.222.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.254.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.276.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.653.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.741.
7. Алекс Албон («Уильямс») +0.760.
8. Оливер Берман («Хаас») +0.762.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.923.
10. Шарль Леклер («Феррари») +0.986.
11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.044.
12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.205.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.263.
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.368.
15. Франко Колапинто («Альпин») +1.566.
16. Юки Цунода («Ред Булл») +1.617.
17. Эстебан Окон («Хаас») +1.645.
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.837.
19. Пьер Гасли («Альпин») +2.099.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.127.