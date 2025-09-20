«У них дополнительная мотивация». Эксперт объяснил, почему верит в «Макларен» в Баку

Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон высказался о темпе «Макларена» на Гран-при Азербайджана.

«Не стоит недооценивать «Макларен». У них на этом этапе дополнительная мотивация, ведь они потенциально могут завоевать Кубок конструкторов. В этом сезоне они доминируют, и я не ожидаю, что они сдадутся без боя. Их машина, похоже, лучше всего работает в среднескоростных и высокоскоростных поворотах на более быстрых и плавных трассах. Трасса в Баку не подходит им, но они всё равно найдут скорость.

Я думаю, что вчера «Феррари» выступала на более пустых баках и с двигателем, работающим на полных мощностях. У «Макларена» определённо больше скорости в потенциале», — сказал Дэвидсон в эфире Sky Sports.