«У них дополнительная мотивация». Эксперт объяснил, почему верит в «Макларен» в Баку
Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон высказался о темпе «Макларена» на Гран-при Азербайджана.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 3
20 сентября 2025, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:41.223
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.254
«Не стоит недооценивать «Макларен». У них на этом этапе дополнительная мотивация, ведь они потенциально могут завоевать Кубок конструкторов. В этом сезоне они доминируют, и я не ожидаю, что они сдадутся без боя. Их машина, похоже, лучше всего работает в среднескоростных и высокоскоростных поворотах на более быстрых и плавных трассах. Трасса в Баку не подходит им, но они всё равно найдут скорость.
Я думаю, что вчера «Феррари» выступала на более пустых баках и с двигателем, работающим на полных мощностях. У «Макларена» определённо больше скорости в потенциале», — сказал Дэвидсон в эфире Sky Sports.
