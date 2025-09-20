Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«У них дополнительная мотивация». Эксперт объяснил, почему верит в «Макларен» в Баку

«У них дополнительная мотивация». Эксперт объяснил, почему верит в «Макларен» в Баку
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Энтони Дэвидсон высказался о темпе «Макларена» на Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 3
20 сентября 2025, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:41.223
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.254

«Не стоит недооценивать «Макларен». У них на этом этапе дополнительная мотивация, ведь они потенциально могут завоевать Кубок конструкторов. В этом сезоне они доминируют, и я не ожидаю, что они сдадутся без боя. Их машина, похоже, лучше всего работает в среднескоростных и высокоскоростных поворотах на более быстрых и плавных трассах. Трасса в Баку не подходит им, но они всё равно найдут скорость.

Я думаю, что вчера «Феррари» выступала на более пустых баках и с двигателем, работающим на полных мощностях. У «Макларена» определённо больше скорости в потенциале», — сказал Дэвидсон в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
«Хочу наслаждаться жизнью. Чемпионство — приоритет №2». Норрис — о мотивации
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android