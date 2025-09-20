Скидки
Ральф Шумахер: если Хаджар сядет в машину Цуноды — «Ред Булл» уничтожит его

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер прокомментировал слухи о возможном переходе Исака Хаджара из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл».

«Конечно, в такой машине, как нынешняя, которую команда разработала под Ферстаппена, дела идут плохо. Вот почему я говорю: «Если бы Хаджар сел в ту же машину, что и сегодня Цунода, то «Ред Булл» уничтожил бы и его». Но: в следующем году с новыми правилами всё будет обнулено. И поэтому у Хаджара может быть шанс, потому что француз обладает необходимой скоростью. Так что, безусловно, он является очевидным решением в роли напарника для Макса в 2026-м», — приводит слова Шумахера издание Motorsport-Total.

