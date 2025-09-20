«Харизматичный, смешной и простой». Пэрис Хилтон объяснила, почему у Норриса много фанатов

44-летняя американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон объяснила, почему у британского гонщика Формулы-1 Ландо Норриса из «Макларена» много поклонников.

«С того момента, как мы встретились, я сразу увидела, какой он харизматичный, смешной и простой человек — люди моментально влюбляются в него, если находятся рядом. Помимо гонок, он обладает уникальными звёздными качествами, которые находят отклик далеко за пределами Формулы-1. Он привлекателен, у него есть стиль и он обладает естественной внешностью, что делает его настоящей фигурой поп-культуры. Вот почему фанатов по всему миру – даже тех, кто обычно не следит за Формулой 1, – тянет к нему», — приводит слова Хилтон издание Vogue.