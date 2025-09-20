Беганович выиграл спринт Формулы-2 в Азербайджане, Браунинга — второй, Данн — третий
В субботу, 20 сентября, в Баку, Азербайджан, состоялся спринт 12-го этапа Формулы-2 в сезоне-2025. Победу завоевал шведский гонщик Дино Беганович («Хайтек»). Вторым финишировал его напарник из Британии Люк Браунинг.
Формула-2 2025. Этап 12, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Спринт (21 круг)
20 сентября 2025, суббота. 13:15 МСК
Идёт
1
Дино Беганович
Hitech Pulse-Eight
2
Люк Браунинг
Hitech Pulse-Eight
3
Алекс Данн
Rodin Motorsport
Формула-2. Азербайджан. Спринт
1. Дино Беганович («Хайтек») — 21 круг.
2. Люк Браунинг («Хайтек») +6.2.
3. Алекс Данн («Роден») +7.3.
4. Джек Кроуфорд («ДАМС») +7.7.
5. Леонардо Форнароли («Инвикта») +11.5.
6. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +12.3.
7. Габриеле Мини («Према») +12.4.
8. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +12.7.
9. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +13.3.
10. Арвид Линдблад («Кампос») +13.8.
