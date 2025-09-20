Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Беганович выиграл спринт Формулы-2 в Азербайджане, Браунинга — второй, Данн — третий

В субботу, 20 сентября, в Баку, Азербайджан, состоялся спринт 12-го этапа Формулы-2 в сезоне-2025. Победу завоевал шведский гонщик Дино Беганович («Хайтек»). Вторым финишировал его напарник из Британии Люк Браунинг.

Формула-2. Азербайджан. Спринт

1. Дино Беганович («Хайтек») — 21 круг.

2. Люк Браунинг («Хайтек») +6.2.

3. Алекс Данн («Роден») +7.3.

4. Джек Кроуфорд («ДАМС») +7.7.

5. Леонардо Форнароли («Инвикта») +11.5.

6. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +12.3.

7. Габриеле Мини («Према») +12.4.

8. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +12.7.

9. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +13.3.

10. Арвид Линдблад («Кампос») +13.8.