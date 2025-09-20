Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы-1 до 2030 года

Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы-1 до 2030 года
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Формулы-1 сообщила о том, что были достигнуты договорённости с правительством Азербайджана и Гран-при в Баку останется в календаре «Королевских гонок» до 2030 года.

«Город Баку излучает невероятную энергетику, и с момента нашего первого Гран-при здесь в 2016 году Формула-1 неизменно получает тёплый и восторженный приём от жителей Азербайджана. Трасса уникальна, со сложными отрезками и длинными прямыми, которые проходят через потрясающую береговую линию и исторический старый город, каждый год обеспечивая насыщенную событиями и зрелищную гонку. Это продление отражает глубокое доверие и приверженность между Формулой-1, правительством Азербайджана и промоутером, прокладывая путь к прекрасному будущему в стране.

Я хотел бы поблагодарить президента Ильхама Алиева и министра Гаибова за их постоянные инвестиции и приверженность развитию мероприятия; Анара Алекперова и Автомобильную федерацию Азербайджана за поддержку Формулы-1 в стране; а также команду Baku City Circuit за их ежегодные усилия по предоставлению исключительных впечатлений нашим болельщикам, гонщикам и общественности», — сказал генеральной директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Рекордсменом по победам в Баку является мексиканец Серхио Перес — единственный гонщик, дважды финишировавший первым, в то время как трое участников нынешнего пелотона одерживали победы по разу – Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри.

Материалы по теме
«У них дополнительная мотивация». Эксперт объяснил, почему верит в «Макларен» в Баку
Материалы по теме
Как устроена Формула-1: правила и основные термины
Как устроена Формула-1: правила и основные термины
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android