Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы-1 до 2030 года

Пресс-служба Формулы-1 сообщила о том, что были достигнуты договорённости с правительством Азербайджана и Гран-при в Баку останется в календаре «Королевских гонок» до 2030 года.

«Город Баку излучает невероятную энергетику, и с момента нашего первого Гран-при здесь в 2016 году Формула-1 неизменно получает тёплый и восторженный приём от жителей Азербайджана. Трасса уникальна, со сложными отрезками и длинными прямыми, которые проходят через потрясающую береговую линию и исторический старый город, каждый год обеспечивая насыщенную событиями и зрелищную гонку. Это продление отражает глубокое доверие и приверженность между Формулой-1, правительством Азербайджана и промоутером, прокладывая путь к прекрасному будущему в стране.

Я хотел бы поблагодарить президента Ильхама Алиева и министра Гаибова за их постоянные инвестиции и приверженность развитию мероприятия; Анара Алекперова и Автомобильную федерацию Азербайджана за поддержку Формулы-1 в стране; а также команду Baku City Circuit за их ежегодные усилия по предоставлению исключительных впечатлений нашим болельщикам, гонщикам и общественности», — сказал генеральной директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Рекордсменом по победам в Баку является мексиканец Серхио Перес — единственный гонщик, дважды финишировавший первым, в то время как трое участников нынешнего пелотона одерживали победы по разу – Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри.