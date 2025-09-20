Ферстаппен взял поул в квалификации ГП Азербайджана, Сайнс — 2-й, Лоусон — 3-й

В субботу, 20 сентября, в Баку состоялась квалификация 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Поул завоевал четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второй результат у Карлоса Сайнса из «Уильямса». Третий — Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

В начале третьего сегмента три пилота — Карлос Сайнс, Исак Хаджар и Лиам Лоусон (оба «Рейсинг Буллз») — показали время, а потом была серия красных флагов и пошёл дождь.

Гран-при Азербайджана. Квалификация.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:41.117.

2. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.478.

3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.590.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.600.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.953.

6. Юки Цунода («Ред Булл») +1.026.

7. Ландо Норрис («Макларен») +1.122.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.255.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — нет времени в третьем сегменте.

10. Шарль Леклер («Феррари») — нет времени в третьем сегменте — уступил Пиастри по результатам второго сегмента.

После второго сегмента вылетели:

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:41.857.

12. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:42.183.

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:42.277.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:43.061.

15. Оливер Берман («Хаас») — нет времени.

После третьего сегмента вылетели:

16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:42.779.

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:42.916.

18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:43.004.

19. Пьер Гасли («Альпин») — 1:43.139.

20. Алекс Албон («Уильямс») — 1:43.778.