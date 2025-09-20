Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 — Гран-при Азербайджана — квалификация — результаты

Ферстаппен взял поул в квалификации ГП Азербайджана, Сайнс — 2-й, Лоусон — 3-й
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 20 сентября, в Баку состоялась квалификация 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана. Поул завоевал четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второй результат у Карлоса Сайнса из «Уильямса». Третий — Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

В начале третьего сегмента три пилота — Карлос Сайнс, Исак Хаджар и Лиам Лоусон (оба «Рейсинг Буллз») — показали время, а потом была серия красных флагов и пошёл дождь.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

Гран-при Азербайджана. Квалификация.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:41.117.
2. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.478.
3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.590.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.600.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.953.
6. Юки Цунода («Ред Булл») +1.026.
7. Ландо Норрис («Макларен») +1.122.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.255.
9. Оскар Пиастри («Макларен») — нет времени в третьем сегменте.
10. Шарль Леклер («Феррари») — нет времени в третьем сегменте — уступил Пиастри по результатам второго сегмента.

После второго сегмента вылетели:

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:41.857.
12. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:42.183.
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:42.277.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:43.061.
15. Оливер Берман («Хаас») — нет времени.

После третьего сегмента вылетели:

16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:42.779.
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:42.916.
18. Эстебан Окон («Хаас») — 1:43.004.
19. Пьер Гасли («Альпин») — 1:43.139.
20. Алекс Албон («Уильямс») — 1:43.778.

Материалы по теме
Фото
Леклер разбил болид в 3-м сегменте ГП Азербайджана, Хэмилтон не вышел из 2-го
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android