Чедвик заявила, что Ферстаппен — главный кандидат на поул в квалификации ГП Азербайджана

Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик заявила, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» является главным фаворитом на завоевание поула в квалификации Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Идёт

«Он абсолютно точно может завоевать поул. Мы видели, как он появлялся словно из ниоткуда в квалификациях в этом сезоне, но в этот уикенд он уже демонстрировал отличную скорость в практиках. Монца сильно отличается от этой трассы, но здесь длинные прямые, и их машина кажется быстрой. Здесь также сложные условия, в которых Макс преуспевает, так что я бы поставила его фаворитом в квалификации — у него все шансы на поул», — сказала Чедвик в эфире Sky Sports.

