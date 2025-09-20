Албон разбил болид в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана

29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон, представляющий команду «Уильямс», разбил свой болид в первом сегменте квалификации 17-го этапа Гран-при Азербайджана, чем вызвал красные флаги.

Фото: Кадр из трансляции

Таец слишком глубоко атаковал в первом повороте и левым передним колесом ударил во внутренний отбойник. Подвеска машины повреждена, а гонщик покинул кокпит и сошёл.

До появления красных флагов 18 пилотов из 20 смогли показать время. Два гонщика, которые на момент публикации не классифицированы — Оскар Пиастри («Макларен») и Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).