Албон разбил болид в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана

29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон, представляющий команду «Уильямс», разбил свой болид в первом сегменте квалификации 17-го этапа Гран-при Азербайджана, чем вызвал красные флаги.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

Таец слишком глубоко атаковал в первом повороте и левым передним колесом ударил во внутренний отбойник. Подвеска машины повреждена, а гонщик покинул кокпит и сошёл.

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию проходящей в данные минуты квалификации.

До появления красных флагов 18 пилотов из 20 смогли показать время. Два гонщика, которые на момент публикации не классифицированы — Оскар Пиастри («Макларен») и Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Материалы по теме
Чедвик заявила, что Ферстаппен — главный кандидат на поул в квалификации ГП Азербайджана
