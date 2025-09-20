Скидки
«Кажется, на тебя упало яблоко». Колапинто попал в забавную ситуацию в практике Баку

Комментарии

22-летний аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто, представляющий команду «Альпин», стал участником забавного инцидента во время третьей практики Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Свободная практика 3
20 сентября 2025, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:41.223
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.222
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.254

Фото: Кадр из трансляции

В одном из поворотов в болид аргентинца врезался сферический объект, который инженер Франко принял за фрукт: «Франко, кажется, на тебя упал какой-то фрукт с дерева, похожий на яблоко». «Яблоко?» — удивился аргентинец.

Позже с кадров с онборда ехавшего перед Колапинто болида «Астон Мартин» поклонники разглядели воздушный шарик.

В данный момент в Баку проходит квалификация, текстовую онлайн-трансляцию которой проводит «Чемпионат».

Все новости RSS

