Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Два болида «Альпин» вылетели в одном повороте в Баку. Колапинто разбил машину

Два болида «Альпин» вылетели в одном повороте в Баку. Колапинто разбил машину
Комментарии

В концовке первого сегмента квалификации 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана в одном из поворотов два болида команды «Альпин» под управлением Пьера Гасли и Франко Колапинто вылетели с трассы.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

Фото: Кадр из трансляции

Франко увидел Гасли в кармане безопасности и тормозил намного раньше, но поскользнулся и влетел в отбойник. Раздосадованный Франко вылез из болида и пнул защитное ограждение, об которое разбил А525.

В начале квалификации свой автомобиль разбил тайско-британский гонщик Алекс Албон, выступающий за «Уильямс».

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию проходящей в данные минуты квалификации.

Материалы по теме
Фото
«Кажется, на тебя упало яблоко». Колапинто попал в забавную ситуацию в практике Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android