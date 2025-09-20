Два болида «Альпин» вылетели в одном повороте в Баку. Колапинто разбил машину

В концовке первого сегмента квалификации 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана в одном из поворотов два болида команды «Альпин» под управлением Пьера Гасли и Франко Колапинто вылетели с трассы.

Фото: Кадр из трансляции

Франко увидел Гасли в кармане безопасности и тормозил намного раньше, но поскользнулся и влетел в отбойник. Раздосадованный Франко вылез из болида и пнул защитное ограждение, об которое разбил А525.

В начале квалификации свой автомобиль разбил тайско-британский гонщик Алекс Албон, выступающий за «Уильямс».

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию проходящей в данные минуты квалификации.