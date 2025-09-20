Леклер разбил болид в 3-м сегменте ГП Азербайджана, Хэмилтон не вышел из 2-го

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», разбил болид в третьем сегменте квалификации 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана.

Фото: Кадр из трансляции

Шарль в 15-м повороте у Филармонии заблокировал колёса на торможении и носовым обтекателем влетел в отбойники. Его напарник и семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон не смог выйти в третий сегмент, заняв 12-е место.

На момент публикации новости на трассе вывешены красные флаги и усиливается дождь. Время показали три пилота — Карлос Сайнс («Уильямс»), Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»), Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию проходящей в данные минуты квалификации.