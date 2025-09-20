Леклер разбил болид в 3-м сегменте ГП Азербайджана, Хэмилтон не вышел из 2-го
27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», разбил болид в третьем сегменте квалификации 17-го этапа Формулы-1 Гран-при Азербайджана.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590
Фото: Кадр из трансляции
Шарль в 15-м повороте у Филармонии заблокировал колёса на торможении и носовым обтекателем влетел в отбойники. Его напарник и семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон не смог выйти в третий сегмент, заняв 12-е место.
На момент публикации новости на трассе вывешены красные флаги и усиливается дождь. Время показали три пилота — Карлос Сайнс («Уильямс»), Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»), Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).
Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию проходящей в данные минуты квалификации.
