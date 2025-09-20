Лидер Формулы-1 Пиастри разбил болид в третьем сегменте квалификации ГП Азербайджана

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», разбил свой болид в третьем сегменте квалификации 17-го этапа Гран-при Азербайджана.

Фото: Кадр из трансляции

Оскар ошибся на входе в третий поворот при начале быстрой попытки, но промахнулся мимо апекса и на высокой скорости влетел в заграждения. Сессия вновь остановлена красными флагами.

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию проходящей в данные минуты в Баку квалификации.

Ранее по ходу заключительного сегмента свой автомобиль разбил 27-летний монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Он ошибся в 15-м повороте.