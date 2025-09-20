Скидки
«Думал, буду бороться за поул». Хэмилтон — о 12-м месте в квалификации ГП Азербайджана

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана, которую он закончил на 12-м месте.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

«Я, конечно, очень разочарован. Вчера машина чувствовала себя хорошо, сегодня мы выбрали направление, которое на бумаге выглядело как лучшее для нас, и в конечном итоге вышло так. Наш темп был хорошим. Мы прогрессировали, я чувствовал себя уверенно, не допускал ошибок, не видел, чтобы я допускал ошибки с траекториями. Просто в конце у нас оказались неподходящие шины.

Сложно. Все впереди меня, по сути, были на «медиуме», а я лишился своего комплекта из-за нашей программы во второй тренировке. Из-за этого я оказался в затруднительном положении.

Я хотел заехать для быстрой смены шин, но мне сказали, что прогрев был слишком долгим или что-то в этом роде. У нас закончилось время и топливо. Не очень хорошо, но мы справимся.

Как я уже сказал, это позитивный уикенд. У меня хороший настрой. Честно говоря, я думал, что сегодня буду бороться за поул-позицию, так что это немного шокирует. Но я приму это как должное и продолжу прилагать усилия», — сказал Хэмилтон в эфире Sky Sports.

Как устроена Формула-1: правила и основные термины
