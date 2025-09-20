Лоусон прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Азербайджана

Новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал третий результат по итогам квалификации Гран-при Азербайджана.

«Если честно, я даже не могу вспомнить всех событий сессии, настолько она была насыщенной. Я говорил, что будет хаос, но не знал, что настолько! Машина была хороша весь уикенд, в том числе в тот момент, когда это было особенно необходимо, — в квалификации. Огромное спасибо всем парням и девчонкам, команда великолепно справляется весь уикенд.

Очевидно, завтра нас ждёт более важный день. Пилотировать было непросто — ты видишь капли дождя на визоре, чувствуешь, что моросит, но шины по-прежнему горячие, обеспечивают нужное сцепление, и тебе нужно бороться с самим собой, чтобы не отпустить газ и продолжать атаковать. Это очень непросто. Гонка будет трудной, но у нас отличная стартовая позиция, мы знаем, с кем нам предстоит бороться, и сконцентрируемся на этом», — сказал Лоусон в эфире Sky Sports.