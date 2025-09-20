Сайнс: счастлив, что мы сегодня блеснули в квалификации

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал второй результат по итогам квалификации Гран-при Азербайджана.
«Спасибо всем за поддержку. Я счастлив, что мы сегодня блеснули в квалификации. В каждый из моментов мы были в нужное время на нужных шинах и собрали очень сильные круги. Разумеется, когда топ-машина собрала круг вместе, мы оказались в 0,4 секунды позади, как это обычно и бывает, но теперь впереди только одна из машин топ-команд — это Макс, что неудивительно. Остальных мы смогли победить, заняли второе место, и это отличные новости.
В этом году я хорошо выступаю в квалификациях, мне удаётся собирать круги, но гонки порой проходят не так, как мы планируем. План на завтра? Постараемся удержаться в топ-3, хочу принести «Уильямсу» своей первый подиум. Если это будет возможно — отлично, если нет — посмотрим», — сказал Сайнс в эфире Sky Sports.
