Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Азербайджана

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

«Спасибо всем за поддержку. Я счастлив, что мы сегодня блеснули в квалификации. В каждый из моментов мы были в нужное время на нужных шинах и собрали очень сильные круги. Разумеется, когда топ-машина собрала круг вместе, мы оказались в 0,4 секунды позади, как это обычно и бывает, но теперь впереди только одна из машин топ-команд — это Макс, что неудивительно. Остальных мы смогли победить, заняли второе место, и это отличные новости.

В этом году я хорошо выступаю в квалификациях, мне удаётся собирать круги, но гонки порой проходят не так, как мы планируем. План на завтра? Постараемся удержаться в топ-3, хочу принести „Уильямсу“ своей первый подиум. Если это будет возможно — отлично, если нет — посмотрим», — сказал Сайнс в эфире Sky Sports.

Ферстаппен взял поул в квалификации ГП Азербайджана, Сайнс — 2-й, Лоусон — 3-й
