Цунода показал лучший квалификационный результат в составе «Ред Булл»
Поделиться
Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода, заняв шестое место в квалификации Гран-при Азербайджана, установил свой лучший квалификационный результат в составе австрийской команды.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590
Предыдущий лучший результат в составе старшей команды австрийского концерна Цунода установил в квалификации Гран-при Бельгии, где он показал седьмое время.
За карьеру Цунода трижды до этого квалифицировался в топ-6 — он становился третьим на стартовой решётке Гран-при Бразилии в 2024 году, пятым — на Гран-при Австралии 2025 года (тогда он ещё выступал в составе «Рейсинг Буллз»), а также шестым на Гран-при Абу-Даби 2023 года.
Напомним, поул по итогам квалификации в Баку достался напарнику Цуноды Максу Ферстаппену.
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
18:43
-
18:24
-
17:52
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:44
-
16:27
-
15:43
-
15:20
-
15:11
-
15:01
-
14:23
-
14:10
-
13:57
-
13:47
-
12:55
-
12:32
-
11:45
-
11:20
-
10:49
-
10:33
-
10:00
-
09:40
-
09:24
-
07:00
-
00:28
-
00:22
-
00:18
- 19 сентября 2025
-
23:40
-
22:36
-
21:47