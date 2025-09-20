Скидки
Цунода показал лучший квалификационный результат в составе «Ред Булл»

Цунода показал лучший квалификационный результат в составе «Ред Булл»
Комментарии

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода, заняв шестое место в квалификации Гран-при Азербайджана, установил свой лучший квалификационный результат в составе австрийской команды.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

Предыдущий лучший результат в составе старшей команды австрийского концерна Цунода установил в квалификации Гран-при Бельгии, где он показал седьмое время.

За карьеру Цунода трижды до этого квалифицировался в топ-6 — он становился третьим на стартовой решётке Гран-при Бразилии в 2024 году, пятым — на Гран-при Австралии 2025 года (тогда он ещё выступал в составе «Рейсинг Буллз»), а также шестым на Гран-при Абу-Даби 2023 года.

Напомним, поул по итогам квалификации в Баку достался напарнику Цуноды Максу Ферстаппену.

Драма, драма, ещё раз драма и поул Ферстаппена! Аварийная квалификация Ф-1 в Баку
Драма, драма, ещё раз драма и поул Ферстаппена! Аварийная квалификация Ф-1 в Баку
