Цунода показал лучший квалификационный результат в составе «Ред Булл»

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода, заняв шестое место в квалификации Гран-при Азербайджана, установил свой лучший квалификационный результат в составе австрийской команды.

Предыдущий лучший результат в составе старшей команды австрийского концерна Цунода установил в квалификации Гран-при Бельгии, где он показал седьмое время.

За карьеру Цунода трижды до этого квалифицировался в топ-6 — он становился третьим на стартовой решётке Гран-при Бразилии в 2024 году, пятым — на Гран-при Австралии 2025 года (тогда он ещё выступал в составе «Рейсинг Буллз»), а также шестым на Гран-при Абу-Даби 2023 года.

Напомним, поул по итогам квалификации в Баку достался напарнику Цуноды Максу Ферстаппену.