В квалификации Гран-при Азербайджана установлен рекорд Формулы-1

В квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1, которая прошла сегодня, 20 сентября, на городской трассе в Баку, был установлен рекорд чемпионата.

Впервые в истории квалификационная сессия шесть раз прерывалась красными флагами. Причиной красных флагов во время квалификационной сессии стали поочерёдные аварии Алекса Албона, Нико Хюлькенберга, Франко Колапинто, Оливера Бермана, Шарля Леклера и Оскара Пиастри.

Напомним, поул по итогам квалификации в Баку достался четырёхкратному чемпиону мира пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Компанию на первом ряду ему в завтрашней гонке составит пилот «Уильямса» Карлос Сайнс.