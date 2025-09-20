В квалификации Гран-при Азербайджана установлен рекорд Формулы-1
В квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1, которая прошла сегодня, 20 сентября, на городской трассе в Баку, был установлен рекорд чемпионата.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590
Впервые в истории квалификационная сессия шесть раз прерывалась красными флагами. Причиной красных флагов во время квалификационной сессии стали поочерёдные аварии Алекса Албона, Нико Хюлькенберга, Франко Колапинто, Оливера Бермана, Шарля Леклера и Оскара Пиастри.
Напомним, поул по итогам квалификации в Баку достался четырёхкратному чемпиону мира пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Компанию на первом ряду ему в завтрашней гонке составит пилот «Уильямса» Карлос Сайнс.
