Окону грозит дисквалификация по итогам квалификации Гран-при Азербайджана

Пилоту «Хааса» Эстебану Окону грозит дисквалификация по итогам квалификации Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

Машина французского гонщика не прошла техниспекцию по окончании сессии. Как сообщили в ФИА, заднее крыло на автомобиле Эстебана не прошло тест на гибкость и оказалось слишком эластичным.

Окон по итогам квалификации оказался на 18-й позиции, опередив только Пьера Гасли из «Альпин» и Алекса Албона из «Уильямса».

Напомним, поул по итогам квалификации в Баку достался четырёхкратному чемпиону мира пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Компанию на первом ряду ему в завтрашней гонке составит пилот «Уильямса» Карлос Сайнс.

