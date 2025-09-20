Леклер: всё пошло наперекосяк, как только мы поставили «медиум»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги квалификации Гран-при Азербайджана.

«Думаю, Льюис ехал гораздо быстрее на прямых и стабильнее, чем я, в течение уикенда. У меня были серьёзные проблемы. Обычно я приезжаю в Баку и всё идёт как по маслу, но в этом году, к сожалению, всё было не так. Кажется, я понял почему, а потом в квалификации мы поменяли настройки, и ощущения стали лучше, и всё стало лучше, пока мы не поставили шины «медиум». После этого всё пошло наперекосяк.

Было очень, очень сложно с того момента, как мы поставили «медиум». Было ощущение, что мы никак не можем попасть в нужное окно, и это очень усложняло задачу.

Шанс в гонке есть, но вернуться в лидеры будет сложно. Я постараюсь провести отличное воскресенье, а не разочаровывающую субботу. Обычно, когда я приезжал сюда, всё было наоборот, так что я с нетерпением жду возможности переломить ситуацию», — приводит слова Леклера Sky Sports.