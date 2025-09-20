Машина Окона не прошла техинспекцию, его результат в квалификации аннулирован

Пилот «Альпин» Эстебан Окон был исключён из протоколов квалификации Гран-при Азербайджана за нарушение технического регламента.

Машина французского гонщика не прошла техниспекцию по окончании сессии. Как сообщили в ФИА, заднее крыло на автомобиле Эстебана не прошло тест на гибкость и оказалось слишком эластичным.

Таким образом, Окону придётся стартовать в гонке в Баку с последней позиции.

Окон по итогам квалификации оказался на 18-й позиции, опередив только Пьера Гасли из «Альпин» и Алекса Албона из «Уильямса».

Напомним, поул по итогам квалификации в Баку достался четырёхкратному чемпиону мира пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Компанию на первом ряду ему в завтрашней гонке составит пилот «Уильямса» Карлос Сайнс.