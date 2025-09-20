Вассёр прокомментировал тактику Хэмилтона в квалификации и слабые результаты «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал слабую квалификацию своей команды на Гран-при Азербайджана, в частности объяснив, почему команда не сменила Льюису Хэмилтону шины во втором сегменте — на старом комплекте британец сумел показать только 12-е время.

«Мы не могли залить больше топлива, потому что в таком случае отдали бы соперникам слишком много. Что касается шин, вы видели, что на первом ряду квалифицировались оба состава. Так что дело не в составе, а в том, что нам трудно прогреть шины до нужной температуры.

Из-за порывов ветра и прохладной погоды сессия получилась для нас сложной. Главное было собрать всё воедино, и круг Леклера вплоть до аварии был хорошим. Не на уровне Сайнса, но всё равно хорошим. Он был быстрее Норриса, например.

Теперь нам нужно сосредоточиться на завтрашнем дне и не испортить всё. Будет трудно, потому что из-за малой загрузки антикрыльев эффект DRS меньше, но, как и всегда в Баку, случиться может что угодно, и мы должны быть в достаточно хорошей форме, чтобы воспользоваться каждой предоставленной возможностью», — приводит слова Вассёра FormulaPassion со ссылкой на Sky.